Accident de Kaffrine : les condoléances du Pape François au peuple sénégalais

Dans un télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, le Pape François a adressé ses condoléances au peuple sénégalais endeuillé et leur a manifesté sa proximité.



François exprime sa proximité

Le Pape François a «appris le tragique accident de la route qui s’est produit à Kaffrine, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, et qui a fait de nombreuses victimes», peut-on lire.



Le Pape «s’associe au deuil des familles et de la nation tout entière. Il désire manifester aux personnes blessées sa proximité et sa sollicitude». François prie pour les victimes de cet accident qui sont décédées. Que Dieu les accueille dans «sa paix et sa lumière» et apporte «réconfort et espérance à toutes les personnes touchées par ce drame».



Avec Vaticannews