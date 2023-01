Accident de Sikilo : le bilan s'est alourdi

Le bilan de l’accident tragique survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Sikilo dans la région de Kaffrine (centre) s’est alourdi. Un nouveau décès a été annoncé ce mardi par le gouverneur de Kaffrine, portant à 40 le nombre de décès.



« Depuis avant-hier (dimanche), les choses ont évolué. Et malheureusement, il faut annoncer qu’il y a une quarantième victime enregistrée hier soir lors de son transfert sur Dakar à Hauteur de Fatick. Ce qui porte maintenant le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans cet accident à 40 », a informé le gouverneur à l’émission Kinkéliba sur la Rts.



Faisant le point sur ce drame il a donné le bilan global : « c’est 140 victimes dont 40 décès plus 100 blessés en cours de traitement au niveau des différentes structures de santé de la région et également à Kaolack et à Dakar ».



Il a salué les mesures prises hier, lundi, au sortir du Conseil interministériel. « L’accident a connu un très, très lourd bilan qui fait réfléchir, cela montre la pertinence des mesures arrêtées hier par le gouvernement par rapport à cette situation », a-t-il salué.



Pour rappel, 39 décès ont été enregistrés suite à la collision entre deux bus l’un en partance à Vélingara et l’autre en provenance de Tambacounda. 101 blessés étaient pris en charge dans différentes structures de santé.