Affaire des "forces spéciales" : Pape Mamadou Seck placé sous mandat de dépôt pour "évasion"

Pape Mamadou Seck a été placé sous mandat de dépôt lundi. Il a été inculpé par le juge du 2ème cabinet d’instruction pour « évasion », informe son avocat Me Khoureyssi Ba. Présumé membre des « forces spéciales », Pape Mamadou Seck s’était évadé du pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec dans la nuit de 9 à 10 juillet 2022, où il était hospitalisé suite à la dégradation de sa santé.



Le mis en cause avait été interpellé plusieurs jours après, à Darou Karim, dans le département de Mbacké, où réside son marabout. Selon son avocat, « les 4 gardes et X inculpés pour évasion par négligence et complicité sont laissés libres ».



Dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encres et de salives, 10 individus, supposés appartenir à ce que l’Etat appelle « Forces spéciales », sont écroués. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, destruction de biens appartenant à l’Etat ». Ils sont accusés d’avoir voulu installer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin 2022.



Le onzième individu, à savoir François Mancabou, a perdu la vie dans des situations troublantes. Blessé durant sa garde à vue, il a succombé à ses blessures.