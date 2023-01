El Hadji Diouf : « Iliman Ndiaye est l’avenir du football sénégalais »

Iliman Ndiaye est un joueur pétri de talent, mais il faut qu’il muscle son jeu. On doit le protéger. C’est un joueur d’avenir, c’est quelqu’un qui aime écouter », a dit Diouf, membre du staff de l’équipe nationale senior du Sénégal, dans une interview publiée par le quotidien sportif « Stades ».



En raison de ses performances, Diouf indique que Ndiaye est à ranger parmi les joueurs qui feront l’avenir du football sénégalais. « Je lui demande de garder les pieds sur terre et de bien travailler comme il a l’habitude de le faire », a-t-il analysé.



Iliman Ndiaye, âgé de 22 ans, évolue à Sheffield United (D2 anglaise). Il a rejoint l’équipe nationale sénégalaise en juin 2022. En championnat, il a inscrit cinq buts et est auteur de sept passes décisives, depuis le début de la saison.



Dans l’interview, El Hadji Diouf, a également salué les performances de Pape Matar Sarr, milieu de terrain de Tottenham. El Hadj Diouf reconnaît que Pape Matar Sarr a du talent et estime que le joueur de Tottenham doit prouver qu’il a envie de jouer.



« Pape Matar Sarr, c’est un jeune joueur qui a du talent. Mais comme j’ai l’habitude de le dire, le football, c’est le caractère. C’est à lui de le montrer tous les jours. Il doit montrer tous les jours qu’il doit montrer à son entraîneur qu’il est prêt et qu’il a envie de jouer », souligne l’ancien attaquant des « Lions ».