FFF : Zinedine Zidane a réagi sur WhatsApp…

Attaqué par Noël Le Graët dimanche soir, Zinedine Zidane garde le silence pour le moment. Critiqué de toutes parts, le président de la FFF s’est excusé et a même indiqué qu’il souhaitait appeler ZZ. En attendant, Christophe Dugarry a confié que les champions du monde 1998 ont vivement réagi sur leur groupe WhatsApp… et que Zidane leur a répondu.



«Si j’ai eu Zidane depuis la sortie de Le Graët ? Non, je n’ai pas eu Zizou, mais je ne veux pas non plus trahir un secret d’État, mais on a communiqué. (…) Si Zidane a répondu à nos messages ? Oui, mais après je ne vais pas vous dire ce qu’il a répondu, ce qu’on s’est dit et tout ça», a déclaré le champion du monde 98 au micro de RMC Sport.