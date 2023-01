Gabon: 45 ministres dans le gouvernement d'Alain Claude Bilie By Nze

Le nouveau Premier ministre n’a pas bousculé l’équilibre de l’ancien gouvernement. Tous les ministres clés gardent leur portefeuille. C’est le cas de Lambert Noël Matha, ministre de l’Intérieur. Il est la pièce maitresse dans l’organisation des élections au Gabon depuis plus de deux décennies. Le Gabon organisera trois scrutins dont une élection présidentielle cette année.



Le ministre du Budget, son collègue de l’Économie et celui du Pétrole qui tiennent le porte-monnaie du pouvoir n’ont pas aussi bougé tout comme le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo.



Alain Claude Bilie By Nze a appelé deux anciennes figures du gouvernement sous Omar Bongo. Il s’agit de René Ndemezo’o Obiang et Blaise Louembé.



La jeunesse n’a pas été oubliée. Plusieurs jeunes ont fait leur première entrée au gouvernement. C’est le cas de Rodrigue Mboumba Bissawou qui hérite du ministère de la Communication. Sur un total de 45 ministres, il y a 13 femmes dont Félicité Ngoubili, ministre de la Défense nationale.



Tout porte à croire qu’Alain Claude Bilie By Nze, 55 ans, a formé une équipe pour resserrer les rangs autours d’Ali Bongo s’il se présente à un troisième mandat.