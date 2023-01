Gabon: la classe politique réagit à la formation du nouveau gouvernement

Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, le président Ali Bongo a demandé de « faire preuve d'efficacité, d'intégrité et du sens des priorités » sur tout ce qui constitue le quotidien de la population gabonaise.



Dans les rangs des alliés du pouvoir, on souhaite que le nouveau Premier ministre et son gouvernement relèvent les défis à venir, alors que quatre grandes élections, dont la présidentielle, sont prévues cette année. Florentin Moussavou est le président du parti Conscience et Action citoyenne, et porte-parole de la majorité présidentielle.



« Je préfère en tout cas croire que les moyens nécessaires seront donnés à ce gouvernement. L'agenda politique est très chargé et il faut peut-être gager que ce gouvernement devra aussi répondre aux exigences de l'environnement socio-économique qui est assez chahuté. »



Pour sa part, l'opposition ne voit rien de neuf dans la nouvelle offre politique du gouvernement d'Alain-Claude Bilie By Nze. Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité Alexandre Barro Chambrier. « Au moment où le pays est confronté à des défis, on alourdit la machine de l'État avec pratiquement un jeu de chaise musicale et les mêmes personnes, cela ne présage rien de nouveau. »



Pouvoir et opposition doivent prochainement se rencontrer, pour discuter de la transparence des scrutins lors des élections générales à venir.