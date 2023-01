Insécurité routière : Le "oui-mais" des chauffeurs de transport à la suite des mesures prises par le gouvernement

A la suite de l'accident survenu sur la route de Kaffrine et ayant coûté la vie à 40 personnes et fait une centaine de blessés, le gouvernement sénégalais a tenu lundi un conseil interministériel sur la sécurité routière. Durant cette rencontre, 22 mesures ont été prises et parmi lesquelles l'interdiction du transport interurbain entre 23 heures et 5 heures du matin. Au garage du Bignona sis à Grand Yoff, les transporteurs débattent ce mardi matin sur les décisions du gouvernement. Même s'ils sont d'accord pour l'application totale, ils laissent entendre une "opposition". Des chauffeurs rencontrés comptent respecter les mesures, mais parlent de conséquences surtout lors des grands événements comme le Magal et la Tabaski. Ils dénoncent l’étroitesse des routes et le fait que les acteurs du secteur ‘’ne soient jamais impliqués dans la prise de décisions’’. Suivez la vidéo !

div id="taboola-below-article-thumbnails">