L'insécurité pourrait faire reporter les élections au Nigeria, selon la commission électorale

"Si l'insécurité n'est pas surveillée et traitée de manière décisive, elle pourrait finalement aboutir à l'annulation et/ou au report des élections dans suffisamment de circonscriptions pour empêcher la proclamation des résultats des élections", a déclaré Abdullahi Abdu Zuru, président de la Commission électorale nationale indépendante (INEC ), lundi.



Le président Muhammadu Buhari, qui démissionne après deux mandats, quitte ses fonctions sans aborder l'insécurité qui perdure depuis 13 ans en raison de groupes armés comme Boko Haram dans le nord-est, de l'augmentation des enlèvements et des meurtres par des bandits et des éleveurs dans les États du nord-ouest et du centre, ainsi que tensions séparatistes dans le sud-est.



Cela pourrait "précipiter [une] crise constitutionnelle", a-t-il dit, ajoutant qu'il "ne doit pas être autorisé à se produire et ne doit pas être autorisé à se produire" avant le vote du 25 février. Le personnel de sécurité et les responsables électoraux devaient être entièrement équipés pour faire face à "tout défi à tout moment", a-t-il déclaré.



Zuru s'exprimait au nom du président de l'INEC, Mahmood Yakubu, lors de la validation des ressources de formation à la sécurité électorale dans la capitale, Abuja, selon le quotidien local The Cable.



Il a cependant affirmé que le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Mohammed Babagana Monguno, et le président de l'INEC avaient conjointement « assuré à la nation qu'un environnement propice sera fourni pour [la] conduite réussie des élections générales de 2023 ».



"La Commission ne laisse rien au hasard en veillant à ce qu'une sécurité intensive et étendue soit assurée pour le personnel, le matériel et les processus électoraux", a-t-il déclaré.



Les menaces qui pèsent sur le Nigeria sont multiples et généralisées.



Samedi, des hommes armés ont attaqué une gare dans l'État d'Edo, dans le sud du pays, enlevant une trentaine de personnes et en blessant d'autres.



Les enlèvements sont devenus un problème sérieux, les « bandits » procédant à des enlèvements massifs, principalement dans le nord-ouest, bien que la violence se soit propagée à d'autres régions.



L'INEC a enregistré 50 attaques contre ses bureaux entre 2019 et 2022 dans des violences liées aux élections, ainsi que des manifestations et des crimes sans rapport avec les élections.



En juillet de l'année dernière, des hommes armés ont bombardé une prison à la périphérie d'Abuja, libérant des centaines de détenus lors d'une attaque revendiquée par des combattants alliés à l'EIIL (ISIS).



Les États-Unis ont ordonné aux familles des diplomates de quitter Abuja en octobre en raison de ce qu'ils ont qualifié de « risque accru d'attaques terroristes » dans la capitale.



Les autorités ont déclaré plus tard qu'elles avaient renforcé la sécurité.



Dix-huit candidats sont en lice pour remplacer Buhari, dont Bola Tinubu du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), Atiku Abubakar du parti d'opposition Peoples Democratic Party (PDP) et Peter Obi du Labour Party (LP).



