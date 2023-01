Le FMI annonce la diffusion immédiate d’environ 133 milliards de FCFA pour le Sénégal

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé la diffusion immédiate de près de 216 millions de dollars, environ 133 milliards de francs Cfa en faveur du Sénégal, à l'issue de la sixième revue et de la phase finale de l'instrument de coordination des politiques.



Le Conseil d’administration du FMI achève la sixième revue et la phase finale au titre de l’Instrument de coordination des politiques, les troisième et dernière revues au titre de la facilité de crédit de confirmation et de l’accord de confirmation, et entame une évaluation postérieure au financement avec le Sénégal, selon communiqué émanant de l'institution financière internationale.



Le FMI souligne ainsi que l’achèvement de ces examens permet la diffusion immédiate d’environ 215,96 millions de dollars EU (161,8 millions de DTS, soit environ 133 milliards de FCFA) au Sénégal.

Le Fonds rappelle que l’affaiblissement de la demande extérieure, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, le resserrement des ressources financières et l’appréciation du dollar américain ont eu une incidence négative sur l'économie sénégalaise.



Alors que le pays est confronté à de multiples défis, notamment Insécurité régionale accrue et les demandes sociales croissantes dans un contexte de flambée des coûts de la vie, le FMI signale que la croissance a de nouveau été révisée à la baisse à 4,7 %.



Il souligne aussi que ‘’pour réduire les subventions énergétiques en 2023, les autorités ont décidé d’augmenter certains prix de l’électricité et des carburants’’ et amortir l’impact sur les ménages vulnérables. Le FMI relève aussi que le gouvernement a publié une feuille de route visant à ‘’éliminer progressivement les subventions énergétiques d’ici 2025’’.



Ces efforts, ‘’conjugués à une mobilisation plus forte des recettes’’, devraient ‘’contribuer à reconstituer les marges de manœuvre budgétaires et placer la dette publique sur une trajectoire résolument descendante à moyen terme’’.



Le FMI souligne que ‘’des progrès importants ont été réalisés dans l’amélioration, la transparence et la responsabilité’’, rappelant que le rapport d’audit de la Cour des comptes sur l’utilisation des fonds COVID-19 a été publié et que les autorités ont envisagé des mesures pour ‘’corriger les faiblesses’’ en matière de gestion des dépenses.



Le FMI assure qu’il est prêt de continuer à soutenir le Sénégal.



Avec APS