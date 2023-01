Le Real Madrid veut faire revenir Zinedine Zidane, l’Inter perd patience avec Romelu Lukaku

Le Real Madrid pense à Zinedine Zidane pour la saison prochaine, l’Inter commence à en avoir marre de Romelu Lukaku et le Royaume-Uni rend un hommage appuyé à Gareth Bale, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Zidane pour remplacer Ancelotti au Real Madrid ?



En Espagne, on va prendre des nouvelles de Zinedine Zidane qui fait la Une du quotidien catalan Sport qui lâche une véritable bombe. Alors que le coach français a été mêlé, malgré lui, à la polémique Le Graët, il a vu un soutien de poids prendre position pour lui, le Real Madrid ! Et selon le journal : «Zidane est pressenti comme remplaçant d’Ancelotti» à la fin de la saison. Dans ses pages intérieures, le communiqué du Real hier, qui a largement cartonné la communication du président de la FFF, est un «clin d’œil» à Zidane pour tenter un rapprochement dans les prochains mois.



Alors qu’Ancelotti arrêtera probablement l’été prochain s’il ne remporte pas de titre cette saison, Florentino Pérez ne serait pas contre un retour de son ancien joueur et surtout coach qui a tout remporté avec la Casa Blanca. Le président madrilène estime qu’«il connaît parfaitement le club, sa philosophie et sait gérer un vestiaire plein d’égos. Il est respecté et même désiré par certains joueurs qui le traitent avec respect et admiration et son retour serait stimulant pour une équipe qui semble avoir perdu sa faim après le doublé de la saison dernière.» Si le Real voulait lui faire un appel du pied, il ne s’y prendrait pas autrement…



Lukaku joue avec les nerfs de l’Inter



En Italie, un joueur commence à être critiqué, c’est Romelu Lukaku. Le Belge fait la Une de La Gazzetta dello Sport qui placarde que l’Inter perd patience avec son attaquant car «le temps de Lukaku est écoulé». Il est encore blessé et cela commence à lasser le club nerazzurro. «Pour l’Inter, s’il ne se réveille pas, il retourne à Chelsea. C’était une machine à buts avec Conte, mais il est fragile et a une récupération lente avec Inzaghi.» Bref, c’est tout un club qui attend que son joueur vedette soit au niveau en deuxième partie de saison pour espérer reconquérir le Scudetto cette année.



«La légende Bale se retire»



Outre-Manche, une légende s’est retirée hier. Et oui, c’est officiel, Gareth Bale a annoncé prendre sa retraite à seulement 33 ans. Et c’est tout le royaume de sa Majesté qui rend un hommage appuyé au Gallois. Le Daily Star s’éclate et reprend à sa sauce ce célèbre running gag qui collera toujours à Gareth Bale : «Golf, golf, golf : dans cet ordre» ! «L’heure du départ est arrivée pour Bale, qui donne son congé au football», écrit le tabloïd. Pour The Guardian, «Bale met un terme à sa brillante carrière après avoir réalisé son rêve». Le Daily Mirror aussi déforme le célèbre «Wales, Golf, Madrid : in this order» en «Wales, golf, Madrid : retraite» ! Car c’est ce qui attend l’attaquant après une dernière pige au Los Angeles FC et un titre de champion de MLS. Enfin, au Pays de Galles, le South Wales Echo lui accorde une superbe Une et estime qu’«une légende galloise prend sa retraite…»