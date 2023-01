League Cup : Manchester United et Newcastle en demies

Manchester United et Newcastle ont battu respectivement leur adversaire en quarts de finale de la League Cup. Les deux équipes se qualifient en demies de la compétition.



Un but d'Antony et un doublé de Rashford permettent aux Red Devils d'éliminer Charlton 3-0 et d'accéder aux demi-finales.

De son côté Newcastle élimine Leicester 2-0 et se qualifie pour le dernier carré de la Carabao Cup.