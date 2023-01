NBA: Kevin Durant absent au moins deux semaines

L'ailier a passé une IRM (imagerie par résonance magnétique), qui a établi ce diagnostic.

Moindre mal donc pour "KD", dont la blessure occasionnée dimanche lors de la victoire de son équipe à Miami (102-101), aurait pu être plus sérieuse. A la fin du troisième quart-temps, son genou droit avait plié, en se trouvant en porte-à-faux, sous le poids de Jimmy Butler, malencontreusement retombé dessus après avoir attaqué le cercle.



Durant, qui s'était déjà fait mal à ce même genou lors d'un autre choc subi quelques minutes plus tôt, a tenté de rester sur le parquet. Mais la douleur était trop forte et il a regagné le vestiaire tout seul, envoyant toutefois le signal que sa blessure n'était peut-être pas si grave.



Le joueur de 34 ans, 12 fois sélectionné au All-Star Game, effectue une première partie de saison digne de celle d'un MVP (29,7 pts, 6,7 rbds, 5,3 passes de moyenne, en 39 matches cette saison), trophée qu'il a déjà reçu en 2014.



Ses performances ont contribué au redressement opéré par Brooklyn, après un début de championnat catastrophique. L'équipe, également menée par Kyrie Irving, a remporté 18 de ses 20 dernières rencontres et pointe actuellement à la deuxième place de la Conférence Est (27 victoires, 13 défaites).



Avec AFP