OM : Igor Tudor tresse des lauriers à Bamba Dieng

Tudor a ainsi parlé du joueur. «J’ai notamment envie d’utiliser Bamba (Dieng) un peu plus, il a des qualités, je n’ai pas pu en profiter assez en première partie de saison ».



Des attentes qui n’ont pas été vaines à la fin du match. Il faut le dire Bamba Dieng réussit toujours à tirer son épingle du jeu quand il est aligné. Et ses buts ravivent toujours la flamme entre lui, les supporters et les dirigeants.



Buteur lors de la victoire de l’OM en Coupe de France face à Hyères (2-0) le week-end passé, il a ainsi célébré son 2e but de la saison. « J’étais content (après son but), c’est le rôle d’un attaquant (de marquer des buts). Je vais en profiter et continuer le travail pour le prochain match », avait-il déclaré.



En conférence de presse lundi à la veille du match Troyes contre l’OM, c’est Igor Tudor qui en parle pour féliciter les talents des joueurs comme Cengiz Under et Bamba Dieng.



Concernant ce dernier, il lui tresse des lauriers. « Quand un joueur marque à tous les matchs, un entraîneur ne peut être que content. Il est jeune, mais sur la bonne voie. Il attaque bien la profondeur, mais il doit être plus serein devant les cages. Ce sont des choses qu’on voit ensemble au quotidien, mais il est très attentif».



Une déclaration positive qui augure une bonne période pour Bamba Dieng à l’OM.