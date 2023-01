RDC: la Banque mondiale débloque 250 millions de dollars en appui du programme de DDR

La Banque mondiale annonce le lancement d’un nouveau programme en appui au dispositif de DDR (Désarmement, démobilisation et réintégration) en RD Congo. Chiffré à 250 millions de dollars, le nouveau financement veut se démarquer des projets précédents. Il s’appuie sur de nouvelles orientations stratégiques initiées par le gouvernement. Il vise plus de 3 millions de personnes résidant au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri.



La subvention sera mise en œuvre au niveau provincial. Selon la Banque mondiale, son montage se base sur les leçons tirées des engagements antérieurs.



Ce financement interviendra dans un créneau souvent négligé dans bien des programmes de DDR.



Il concerne des activités liées à la stabilisation et la réintégration communautaire ainsi qu’à la décentralisation de la gouvernance.



Concrètement, il répondra aux questions : comment éviter que les jeunes entrent dans les groupes armés ? Et comment occuper utilement les ex-combattants démobilisés ? Le tout pour éviter la reproduction des expériences malheureuses passées.



En juillet 2022 par exemple, suite à un manque de perspective et de projets clairement définis par le gouvernement et ses partenaires, plusieurs centaines d'anciens combattants des groupes armés avaient quitté le camp de Mubambiro, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Ils disaient attendre la concrétisation de la phase de réinsertion.



L’appui de la Banque mondiale concerne également l’octroi de petites subventions au niveau communautaire et accompagnera des activités génératrices de revenus.



Une partie du fonds ira également aux services de soutien psychosocial et de santé mentale.



Et une autre, aux activités de renforcement des capacités pour la prévention et la gestion des conflits.

