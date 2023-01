Sophie Gladima invite les investisseurs sénégalais à s’acquérir des parts de blocs dans le secteur extractif

Le Sénégal entame la dernière ligne droite de sa première production de pétrole et de gaz prévue en 2023. D’où la nécessité pour la ministre du Pétrole et des Énergies d’inviter les Sénégalais à investir dans le secteur extractif.



« Nous entrons cette année, dans une phase décisive avec la production des premiers barils de pétrole et des premiers mètres cubes de gaz respectivement dans le cadre des projets de SANGOMAR et de GTA –(…) J’invite les investisseurs Sénégalais à chercher de l’argent pour pouvoir acquérir des parts de blocs dans le secteur pétro-gazier ». Tel est le message de madame Sophie Gladima aux investisseurs.



L’invite a été faite, ce mardi, à l’ouverture de la 4ème édition de la Table ronde placée sous le thème « Quelles stratégies pour construire les passerelles de la transition énergétique autour de l’exploitation du Pétrole et du gaz au Sénégal ».



Cette rencontre d’échanges inclusive sur la gouvernance des ressources minérales, à l’initiative d’OSIDEA, à sa tête Cheikh Omar Sy « représente une excellente opportunité qui offre aux différents acteurs un cadre d’expression, d’évaluation et d’identification de perspectives du secteur de l’industrie extractive », en juge la ministre.



Le ministère du Pétrole et des Énergies se dit également « satisfaite, dès lors, de pareilles initiatives qui visent à promouvoir le dialogue et des réflexions productives en vue d’améliorer le contenu de nos politiques de gestion des ressources pétro-gazières, favorables à un développement socio-économique endogène, mais également à la compétitivité de nos entreprises locales. »



Sous ce rapport, il est important, selon elle « de rappeler que la politique sur la transition énergétique a très tôt été une option pour le Gouvernement du Sénégal. Près de 30% de la production de l’électricité provient des énergies renouvelables (solaire, éolien et hydroélectricité) pour ainsi renforcer notre mix énergétique afin de respecter nos engagements internationaux pour la lutte contre les changements climatiques. »