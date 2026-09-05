​​Saint-Louis : le "Magal des deux Rakkas" célèbre la résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba

La célébration se tient à la place Baya Ndar, site mythique situé au cœur de l’Ile de Saint-Louis, où les fidèles mourides se retrouvent pour rendre hommage à l’un des épisodes fondateurs de l’histoire du mouridisme. L’événement commémore la prière de deux Rakkas accomplie par Cheikh Ahmadou Bamba dans le bureau du gouverneur, alors qu’il refusait de se soumettre à l’ordre colonial.



Selon Serigne Moustapha Diakhaté, président Commission culturelle des "deux Rakkas",

cette prière revêt une dimension qui dépasse la seule communauté mouride. « Il a dit : la seule chose qu'on n'a pas faite dans cette salle-là, c'est la prière. C'est l'adoration de Dieu », rapporte-t-il. D’après son récit, les deux Rakkas ont duré environ 45 minutes et constituent aujourd’hui le cœur de la commémoration.



Pour les mourides, le 5 septembre 1895 symbolise un acte de résistance face à la colonisation et une affirmation de la foi musulmane.



Les organisateurs et fidèles considèrent ainsi le "Magal des deux Rakkas" comme un événement à portée universelle. « C'est un grand jour pour tous les musulmans du monde », souligne Serigne Moustapha Diakhaté, qui présente les deux Rakkas comme un acte héroïque du fondateur du mouridisme et un événement historique « d'une envergure internationale ».



Au-delà de sa dimension religieuse, la commémoration renvoie donc à un épisode historique au cours duquel Cheikh Ahmadou Bamba aurait opposé une résistance pacifique à l'autorité coloniale. Pour les fidèles réunis à Saint-Louis, le 5 septembre reste ainsi associé à la victoire de la foi, de la dignité et de la liberté spirituelle.