Dans son rapport de novembre 2026, la BAD place les dérèglements climatiques au cœur des menaces pesant sur le continent.



L'institution met en garde contre « le super El Niño anticipé pour 2026-2027, qui devrait figurer parmi les plus intenses jamais enregistrés » et présente une probabilité de 61 % à 87 % de se poursuivre en 2027 (et jusqu'à 95 % dès la fin 2026 selon les prévisions météorologiques).



Les conséquences agricoles annoncées sont critiques pour les grandes zones de production d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Selon la BAD, « un épisode El Niño prévu pourrait provoquer des inondations et des sécheresses et réduire la production agricole de 20 % à 50 % ».



Ce choc frapperait des régions déjà fragilisées où « environ 62 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire », après un épisode 2023-2024 qui avait déjà causé 1,93 milliard de dollars de pertes agricoles en Afrique australe.



Sur le plan économique, cette crise climatique s'ajoute à la flambée mondiale des prix des engrais et de l'alimentation (+5,6 % entre mars et septembre 2026) provoquée par le conflit au Moyen-Orient.



La baisse des récoltes risque d'alimenter une forte hausse des prix des denrées de base en 2027, frappant de plein fouet les ménages africains à faibles revenus « qui consacrent 50 % à 60 % de leurs revenus à l'alimentation ».



Pour éviter une explosion des tensions sociales sans compromettre l'équilibre des finances publiques, la BAD préconise une réponse calibrée.



Si les États peuvent recourir à des subventions, à la baisse des droits de douane ou à l'élargissement des filets sociaux, « ces mesures d'urgence doivent être temporaires et alignées sur les objectifs de consolidation budgétaire afin d'éviter un creusement des déficits et une baisse des réserves de change ».