Dans son rapport de novembre 2026, la BAD place les dérèglements climatiques au cœur des menaces pesant sur le continent.
L'institution met en garde contre « le super El Niño anticipé pour 2026-2027, qui devrait figurer parmi les plus intenses jamais enregistrés » et présente une probabilité de 61 % à 87 % de se poursuivre en 2027 (et jusqu'à 95 % dès la fin 2026 selon les prévisions météorologiques).
Les conséquences agricoles annoncées sont critiques pour les grandes zones de production d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Selon la BAD, « un épisode El Niño prévu pourrait provoquer des inondations et des sécheresses et réduire la production agricole de 20 % à 50 % ».
Ce choc frapperait des régions déjà fragilisées où « environ 62 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire », après un épisode 2023-2024 qui avait déjà causé 1,93 milliard de dollars de pertes agricoles en Afrique australe.
Sur le plan économique, cette crise climatique s'ajoute à la flambée mondiale des prix des engrais et de l'alimentation (+5,6 % entre mars et septembre 2026) provoquée par le conflit au Moyen-Orient.
La baisse des récoltes risque d'alimenter une forte hausse des prix des denrées de base en 2027, frappant de plein fouet les ménages africains à faibles revenus « qui consacrent 50 % à 60 % de leurs revenus à l'alimentation ».
Pour éviter une explosion des tensions sociales sans compromettre l'équilibre des finances publiques, la BAD préconise une réponse calibrée.
Si les États peuvent recourir à des subventions, à la baisse des droits de douane ou à l'élargissement des filets sociaux, « ces mesures d'urgence doivent être temporaires et alignées sur les objectifs de consolidation budgétaire afin d'éviter un creusement des déficits et une baisse des réserves de change ».
L'institution met en garde contre « le super El Niño anticipé pour 2026-2027, qui devrait figurer parmi les plus intenses jamais enregistrés » et présente une probabilité de 61 % à 87 % de se poursuivre en 2027 (et jusqu'à 95 % dès la fin 2026 selon les prévisions météorologiques).
Les conséquences agricoles annoncées sont critiques pour les grandes zones de production d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Selon la BAD, « un épisode El Niño prévu pourrait provoquer des inondations et des sécheresses et réduire la production agricole de 20 % à 50 % ».
Ce choc frapperait des régions déjà fragilisées où « environ 62 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire », après un épisode 2023-2024 qui avait déjà causé 1,93 milliard de dollars de pertes agricoles en Afrique australe.
Sur le plan économique, cette crise climatique s'ajoute à la flambée mondiale des prix des engrais et de l'alimentation (+5,6 % entre mars et septembre 2026) provoquée par le conflit au Moyen-Orient.
La baisse des récoltes risque d'alimenter une forte hausse des prix des denrées de base en 2027, frappant de plein fouet les ménages africains à faibles revenus « qui consacrent 50 % à 60 % de leurs revenus à l'alimentation ».
Pour éviter une explosion des tensions sociales sans compromettre l'équilibre des finances publiques, la BAD préconise une réponse calibrée.
Si les États peuvent recourir à des subventions, à la baisse des droits de douane ou à l'élargissement des filets sociaux, « ces mesures d'urgence doivent être temporaires et alignées sur les objectifs de consolidation budgétaire afin d'éviter un creusement des déficits et une baisse des réserves de change ».
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