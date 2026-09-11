​« C’est une déception et un goût amer » : le vif regret de Pape Thiaw après l'élimination du Sénégal

Invité, hier jeudi, au Forum SportsBiz Africa à Kigali, l'ancien sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, est revenu sur l'élimination amère des Lions en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique (3-2).



Qualifiant cette sortie prématurée de moment particulièrement douloureux après avoir mené 2-0, il a déclaré : « C’est une déception et un goût amer, surtout compte tenu du potentiel de notre équipe nationale », rapporte The New Times. Affirmant que ce sentiment de travail inachevé ne l'a jamais quitté, il a ajouté : « Je pensais être le premier à le faire », nourrissant l'espoir de voir le Sénégal devenir la première nation africaine à remporter le trophée suprême.



Malgré cette désillusion, l'ancien international refuse de douter du potentiel du continent, estimant que les performances globales des équipes africaines prouvent qu'elles ne se contentent plus de participer. Rappelant la dynamique enclenchée depuis la demi-finale du Maroc en 2022, il a martelé : « Nous avons l’expertise, nous avons le talent », avant d'affirmer avec assurance : « Nous n'en sommes plus très loin ».



Pour franchir ce dernier cap et transformer l'essai, Thiaw plaide pour un investissement massif et une priorité absolue accordée à l'ambition sportive plutôt qu'aux considérations financières immédiates. Selon le quotidien rwandais, il a ainsi souligné : « Pour participer à cette compétition, il faut s’investir à fond » et insisté sur la nécessité d'accepter le risque en affirmant : « Il faut investir, même au risque de perdre ».



Élargissant son propos à l'ensemble du football africain, l'ancien technicien appelle à renforcer la préparation, les infrastructures et le développement technique des sélections. Résumant sa vision pour l'avenir, il a conclu : « Le talent est là. L'expertise est là. Les performances s'améliorent », tout en réaffirmant sa philosophie rapportée par The New Times : « Pour moi, l'honneur est plus important que l'argent ».