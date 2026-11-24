Intervenant sur la RTS à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) et du communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) annonçant la décision de la fédération de recourir contre cette sentence, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, a tenu à rassurer l'opinion publique.



Sur le plan juridique, Abdoulaye Seydou Sow a souligné le caractère sans appel de la sentence arbitrale rendue à Lausanne, en réaffirmant que « les décisions du TAS sont définitives ».



Selon lui, face à cette décision de la fédération de recourir devant la justice suisse, celle-ci ne saurait remettre en cause le fond du dossier, car « le tribunal fédéral suisse n'est compétent que sur des aspects de forme liés par exemple à la compétence » et sur des points tels que « la proportionnalité des demandes des parties ». Il a ainsi insisté : « Par conséquent, la décision du TAS est irrévocable, elle est définitive et c'est l'affaire de Toute close ».