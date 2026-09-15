​ Communauté Lébou : les régates de Yoff placées sous le signe du développement

La 5e édition des régates de Yoff s’est tenue sous le signe du sport, de la culture, de la paix et du partage. Organisée par le GIE YEGGO de Yoff, la manifestation vise à contribuer au développement de Ngor, Yoff, Ouakam et, plus largement, de la communauté lébou. Les organisateurs ont profité de l’occasion pour appeler l’État à davantage soutenir cette tradition culturelle et les pêcheurs.



Selon Sossé Fall, président du GIE YEGGO de Yoff, l’organisation de cette cinquième édition n’a pas été facile, notamment en raison de difficultés financières. Il a salué l’appui de la mairie de Yoff, de la Ville de Dakar et de Matar Diène, président du mouvement Initiatives Citoyennes pour le Développement du Sénégal (ICDS), qui a accompagné l’événement. « Les régates constituent une tradition chez nous. C’est notre culture », a rappelé Sossé Fall, appelant les pouvoirs publics à accompagner davantage cette activité qui, contrairement à d’autres disciplines sportives, est accessible gratuitement au public.



Le président du GIE YEGGO a également plaidé pour un soutien accru aux pêcheurs, confrontés à la raréfaction du poisson et aux difficultés liées aux opérations de recherche en haute mer. Il demande notamment davantage de moyens logistiques et a insisté sur la nécessité de disposer de moyens aériens pour retrouver plus rapidement les pêcheurs portés disparus.



Par ailleurs, Sossé Fall a invité les Sénégalais à rejoindre l’ICDS, dont la journée de lancement est annoncée pour le 19 septembre. Selon lui, le mouvement entend participer au développement du pays et œuvrer dans l’intérêt des populations. Pour les organisateurs, la pérennisation des régates passe ainsi par une mobilisation collective et un accompagnement durable des pouvoirs publics, afin de préserver cette tradition sportive et culturelle Lébou.