​ Dakar : un présumé voleur à l’arraché arrêté après avoir ciblé un membre de la délégation suisse des JOJ

Un individu de 26 ans, identifié sous le nom d’Ablaye F., a été arrêté par un élément de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar après un vol à l’arraché commis en plein centre-ville. La victime était un membre de la délégation suisse des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Son présumé complice a réussi à prendre la fuite.



Selon les informations rapportées par Libération, les faits se sont déroulés lors d’une patrouille pédestre organisée dans le cadre du dispositif de sécurisation des JOJ. Le policier a surpris deux individus à bord d’une moto Beverly en train d’arracher une sacoche à leur victime, à hauteur de l’intersection de la mairie de Dakar.



L’agent a fait tomber leur moto d’un coup de pied. Les deux suspects ont alors abandonné leur engin pour prendre la fuite. Poursuivi par le policier, l’un d’eux a simulé un geste laissant croire qu’il voulait sortir une arme de ses vêtements. Le policier a alors effectué un tir de sommation, poussant le suspect à s’arrêter et à se rendre sans incident.



La sacoche retrouvée dans le coffre de la moto contenait notamment trois passeports suisses, trois téléphones portables, des badges, des devises et divers objets.



L’affaire a pris une autre dimension lorsqu’un certain M. Mendy, se présentant comme conseiller commercial, s’est spontanément présenté à la Sûreté urbaine pour signaler le vol de sa sacoche. Il avait déclaré avoir été dépouillé par deux individus à moto sur l’avenue de la République, près de la cathédrale. Ses effets comprenaient des documents d’identification, un téléphone, un chéquier BOA, un livret SGBS et 280 000 FCFA.



L’ouverture de la sacoche réclamée par le suspect a permis de confirmer qu’elle contenait exactement les objets déclarés par M. Mendy.



Confronté aux faits, Ablaye F., menuisier domicilié aux HLM 1, a donné le nom de son présumé complice, actuellement recherché. Il a été placé en garde à vue pour "association de malfaiteurs et vols répétés commis en réunion, de nuit et avec usage d’un moyen roulant".