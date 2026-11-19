Le projet « 30 000 Emplois verts / 30 000 Biodigesteurs », porté par BIOVEX AFRICA SA – CMIA Sénégal et ses partenaires, a été officiellement lancé jeudi à Dakar. L’initiative ambitionne de transformer les déchets organiques issus de l’élevage en biogaz et en engrais organiques, tout en générant des revenus supplémentaires pour les éleveurs et en créant des emplois en milieu rural.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le docteur Mamadou Thiam, représentant du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. Il a salué une initiative qu’il a jugée conforme aux orientations de la politique agricole nationale et à la stratégie de souveraineté alimentaire.



La première phase du projet concernera les départements de Podor et de Dagana, dans la région de Saint-Louis. Elle prévoit l’installation de 6 000 biodigesteurs, dont 4 000 à Podor et 2 000 à Dagana, ainsi que la mise en place d’une usine d’engrais organiques.



Selon le docteur Mamadou Thiam, cette initiative pourrait contribuer au renforcement de la production locale et à la réduction des importations. « Ce projet qui met à disposition des biodigesteurs pour des producteurs, mais également permet d'avoir de l'engrais organique, peut constituer un schéma de renforcement du partenariat qui peut exister entre l'industrie laitière et les producteurs de lait », a-t-il déclaré.



Il a également insisté sur les retombées économiques attendues pour les éleveurs. « Le premier élément que nous pouvons constater, c'est des revenus complémentaires qui vont être là pour le producteur. La valorisation de produits qui ne l'étaient pas. Donc ce sont des revenus additionnels, mais aussi de l'engrais qui va être utilisé pour améliorer les productions végétales », a-t-il expliqué.



Le représentant du ministre a notamment souligné l'importance du projet pour les zones pastorales confrontées aux effets du changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles. Il a rappelé que Saint-Louis, Louga et Matam figuraient parmi les principales régions de départ des transhumants.



Pour Awa Thiam, directrice pays du projet au Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique, les 30 000 biodigesteurs devraient également améliorer les conditions de vie des ménages ruraux, particulièrement celles des femmes. « Elles n'auront plus besoin maintenant d'aller dans la forêt et dans la brousse pour chercher du bois. Elles vont gagner du temps, elles vont préserver leur santé également et surtout préserver notre environnement », a-t-elle indiqué.



Elle a ajouté que le projet prévoyait la formation de jeunes dans plusieurs métiers, notamment la production de fourrage, l'installation et la maintenance des biodigesteurs, ainsi que la transformation et la commercialisation des engrais organiques.



La valorisation des déchets d'élevage a également été saluée par le docteur Mouhamadou Thiam, chargé de la recherche, du développement et de l'innovation à l'Institut national de pédologie (INP). Il a estimé que cette initiative répondait aux besoins du Sénégal en matière de restauration de la fertilité des sols.



« Ce projet vient aujourd'hui non seulement permettre de gérer les déchets liés à l'élevage, mais également améliorer la disponibilité de la matière organique pour améliorer la productivité », a-t-il souligné. L'INP s'est dit disposé à accompagner sa mise en œuvre à travers son expertise et ses innovations.



Du côté de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), partenaire du projet, l'intérêt s'est également porté sur les possibilités de collaboration technique et commerciale. Son directeur des plantations a évoqué la disponibilité de 160 000 mètres cubes de vinasse, un sous-produit de la distillerie, qui pourrait être méthanisé pour produire du digestat destiné à alimenter l'usine d'engrais organiques.



La directrice régionale du développement rural de Saint-Louis, Malado Sèye Ndaw, a pour sa part salué une initiative susceptible de répondre aux besoins agricoles de la région. Elle a notamment évoqué les perspectives de réduction de l'utilisation des engrais chimiques et d'insertion professionnelle des jeunes diplômés des écoles d'agriculture et d'élevage.



Les représentants des éleveurs et des collectivités territoriales ont également exprimé leur adhésion au projet. Abou Idrissa Sow, acteur du mouvement coopératif laitier dans le département de Dagana, a notamment estimé que les biodigesteurs pourraient contribuer à réduire les contraintes liées à la transhumance et à favoriser le maintien des éleveurs autour des circuits de collecte du lait.



Le maire de Fanaye, Aliou Gaye, a également salué une initiative qui pourrait contribuer à réduire les coûts de production agricole. Il a estimé que la fabrication locale d'engrais organiques représentait une opportunité pour relancer l'agriculture dans le département de Podor.



Le projet est porté par BIOVEX AFRICA SA – CMIA Sénégal, en partenariat avec HUAMEI, South Pole et BCSS. Il prévoit également la mise en place de cinq usines d'engrais organiques. Sa mise en œuvre s'inscrit dans une démarche de valorisation des déchets, de production d'énergie propre et de développement de crédits carbone, selon la méthodologie Gold Standard et le mécanisme de l'article 6.2 de l'Accord de Paris.