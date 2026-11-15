​ Diabète : Tivaouane et Thiès dans la zone rouge avec une prévalence de 5,2 %

La prévalence du diabète dans la zone de Thiès-Tivaouane atteignait 5,2 %, contre 4,2 % au niveau national. Une situation qui inquiétait les professionnels de santé. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, médecins et diabétologues avaient tiré la sonnette d’alarme sur la progression de cette maladie et ses complications.



La journée avait été marquée par des consultations gratuites, des séances de dépistage et des activités d’éducation thérapeutique au profit des populations. Une initiative que l’établissement organisait pour la troisième fois. « Ça fait deux ans que nous sommes là, mais c’est la troisième fois qu’on fait cette célébration ici à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Et on le fait avec des consultations gratuites et une éducation thérapeutique », avait expliqué le directeur de l’hôpital, Dr Yoro Diagne.



Les activités avaient également permis de sensibiliser les personnes déjà diagnostiquées sur les risques liés à la maladie et les modalités de prise en charge. Khady Camara Diop, surveillante du service des consultations externes, avait insisté sur l’importance de l’éducation thérapeutique. « Il faut surtout parler aux diabétiques qui connaissent déjà leur statut, leur faire des séances d’éducation thérapeutique, leur faire connaître leur maladie et leur parler du diabète et de ses complications », avait-elle souligné.



De son côté, le diabétologue Dr Abdoul Aziz Ly avait alerté sur la situation épidémiologique dans la région. « Au Sénégal, on a une prévalence qui tourne aux alentours de 4,2 %. Thiès-Tivaouane a une prévalence un peu plus élevée que la moyenne nationale. Nous sommes à 5,2 % », avait-il indiqué. Il avait également souligné que 70 % des personnes diabétiques connaissaient leur statut, mais souvent tardivement, accentuant ainsi les inquiétudes autour du dépistage précoce et de la prise en charge de la maladie.

