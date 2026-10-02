​« EcoCar Solaire » : Six ans après, le projet suisse concrétise son premier « Car Rapide » électrique à Dakar

À Dakar, les célèbres « Car Rapides » s'apprêtent à entamer leur transition écologique.



Le projet « EcoCar Solaire », initié par l'entrepreneur Mandu Dos Santos Pinto, ambitionne de remplacer les moteurs diesel de ces minibus emblématiques par des « batteries interchangeables rechargées par des panneaux solaires », selon Swissinfo.



L'objectif est de moderniser 1 680 véhicules soit environ 20 % du parc automobile pour éviter l'émission de 300 000 tonnes de CO₂ en Suisse ».



Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral de 2021 fondé sur l'article 6.2 de l'Accord de Paris, permettant à la Suisse de financer des projets verts à l'étranger pour compenser ses émissions nationales.



Cependant, pour l'entrepreneur, l'obtention d'une reconnaissance officielle au titre de l'accord suisse de compensation carbone est cruciale afin de réunir les investissements nécessaires et de « former des mécaniciens sénégalais à la conversion du reste de la flotte ».



Néanmoins, le projet fait face à des lenteurs administratives. Victime d'un durcissement des procédures de l'Office fédéral de l'environnement suisse face aux critiques sur « l'opacité du processus d'approbation », le programme a dû « patienter six ans avant d'obtenir le feu vert ».



Alors qu'un premier véhicule converti a réalisé un test concluant, « reste à savoir si, et quand, le projet pourra s'étendre d'un seul bus converti à l'objectif de 1 680 unités ».

