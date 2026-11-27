La cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026) s’est achevée ce 27 novembre à Addis-Abeba sur une mobilisation en faveur de la souveraineté sanitaire du continent.



Placée sous le thème « Sécurité et souveraineté sanitaires de l’Afrique : passer de la dépendance et de la vulnérabilité sanitaires à l’appropriation et à la résilience », cette édition a acté la volonté des dirigeants africains de façonner désormais l’agenda mondial plutôt que de le subir.



Face au recul de l’aide extérieure, le financement domestique et l’industrialisation pharmaceutique ont constitué le cœur des engagements pris dans la capitale éthiopienne. La République centrafricaine a promis de porter la part de la santé dans son budget national de 4 % à 10 % d’ici 2029, tandis que le Ghana a annoncé un investissement d’un milliard de dollars sur quatre ans dans des pôles de biofabrication et autorisé l’achat direct de sérums antivenimeux produits localement.



De son côté, la Zambie a lancé la construction d’une usine de vaccins contre le choléra, alors que plusieurs pays dont le Soudan, le Soudan du Sud, le Botswana et cinq membres de la SADC ont rejoint des mécanismes d’achats groupés qui devraient permettre d’économiser environ 200 millions de dollars.



La réponse aux crises sanitaires et climatiques s’est également imposée comme une priorité continentale, à commencer par la reconstruction du système de santé soudanais ravagé par la guerre, pour laquelle le ministre soudanais de la Santé, le Dr Haitham Mohammed Ibrahim, a lancé un appel à financement de « 700 millions de dollars par an au cours des trois prochaines années ».



Parallèlement, face à l’épidémie d’Ebola Bundibugyo en République démocratique du Congo, l’alliance Gavi s’est engagée à précommander jusqu’à 1,5 million de doses de vaccin en soutien à un plan de riposte continental estimé à 1,576 milliard de dollars.



Les États membres ont en outre convenu de déployer des systèmes d’alerte précoce climat-santé et d’adopter une position commune en vue de la COP32 en Éthiopie pour obtenir des financements directs sous forme de subventions.



La conférence a donné le coup d’envoi de plusieurs initiatives structurantes en matière de santé maternelle et d’innovation numérique, à l’image de la feuille de route lancée par la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan pour atteindre « zéro accouchement à domicile, zéro décès maternel et néonatal évitable et zéro enfant non vacciné », soutenue par une enveloppe de 665 millions de dollars du Fonds Beginnings.



Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a quant à lui dévoilé une stratégie continentale sur l’intelligence artificielle et annoncé la création d’une université panafricaine dédiée à l’IA, en complément du lancement de l’Atlas africain de la santé. Afin de garantir le suivi de ces promesses, Africa CDC a instauré un mécanisme de contrôle autour du principe « un plan, un budget, un rapport », dont les résultats concrets feront l’objet d’un bilan lors de la prochaine édition.