​ Garçon de 11 ans tué à Louga : son frère raconte les derniers moments et réclame justice

Le frère du jeune garçon tué à Louga, dans le quartier Montagne Nord, revient sur les circonstances du drame et réclame justice.



Contacté par la RFM, Aliou Gaye explique que son petit frère, Serigne Fallou, « s’est disputé avec un jeune garçon de son âge » dans la soirée du 27 septembre vers 20 heures. « Ils se sont ensuite battus dans un coin isolé de l’internat, non loin du daara de Salif. Mon petit frère revenait du daara. Chaque dimanche, il partait là-bas pour le kurel. Quand il est rentré, il a demandé à notre père de garder ses vêtements, puis il est ressorti », a-t-il indiqué.



Aliou Gaye souhaite par ailleurs que « la justice fasse son travail ». « Depuis le drame, je le vis très mal. C’est vraiment très difficile pour moi et pour toute la famille. Quoi qu’il en soit, c’est un drame, c’est déplorable », a-t-il martelé.



Pour rappel, les deux camarades se seraient disputés avant que l'altercation ne dégénère. Au cours de la rixe, Fallou Guèye, âgé de 11 ans, aurait été poignardé. Grièvement blessé, il a succombé à ses blessures.



Le présumé auteur, Ousmane S., aurait été interpellé par la police peu après les faits. Une enquête a été ouverte pour tirer au clair cette énième tragédie entre adolescents.

