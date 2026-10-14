​« Il nous faut lever l'obstacle de la dette » : Kristalina Georgieva s'engage cash pour le sauvetage financier du Sénégal

En marge des Réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) organisées en Thaïlande, la directrice générale de l'institution, Kristalina Georgieva, est largement revenue sur la situation financière du Sénégal.



Lors d'un point de presse animé par Julie Kozack, la patronne du FMI a tenu à féliciter le leadership des autorités sénégalaises pour leur transparence sur l'état des finances publiques.



Elle a salué l'attitude du chef de l'État qui, « dès son élection, a fait preuve de transparence quant à la situation de la dette et a révélé l'ampleur du problème lié à l'accumulation de dettes non déclarées », permettant ainsi d'engager rapidement des solutions.



Face à la crise budgétaire provoquée par ces engagements passés, le FMI et Dakar sont parvenus à un accord au niveau des services pour un programme de soutien financier d'environ 2,2 milliards de dollars. « Ce programme vise à aider le Sénégal à sortir rapidement de la crise budgétaire dans laquelle il se trouve », a précisé Mme Georgieva.



Dans la foulée de cette dynamique, le pays a officiellement sollicité un traitement et une restructuration de sa dette afin de retrouver une viabilité financière durable.



Sur le processus de restructuration, la patronne du FMI a tenu à clarifier le rôle de l'institution multilatérale : « nous ne participons pas aux négociations, qui se déroulent entre les créanciers et le débiteur », a-t-elle souligné, précisant que le Fonds apporte avant tout une « analyse objective » de la dette tout en usant de ses « bons offices » pour réunir créanciers publics et privés dans un climat de confiance.



Ce dossier constitue par ailleurs une étape charnière au niveau mondial, la dirigeante le qualifiant de « test grandeur nature pour la stratégie que nous avons adoptée dans le cadre de la Table ronde mondiale sur la dette souveraine », destiné à prouver l'efficacité du Cadre commun du G20.



Mme Georgieva s'est montrée très optimiste quant aux échanges avec les bailleurs de fonds pour mener à bien cette procédure cruciale pour l'avenir socio-économique du pays. « Le Sénégal le mérite. C'est un très beau pays, peuplé d'habitants formidables, et doté d'un potentiel immense. Il nous faut lever l'obstacle de la dette », a conclu la directrice générale du FMI