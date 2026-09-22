​« J'ai dû rester au Sénégal... » : le calvaire de Soda Niasse bloquée à Dakar pour un simple récépissé

Soda Niasse, u ne ressortissante sénégalaise résidant aux Îles Canaries depuis 2019, se retrouve bloquée au Sénégal depuis près de deux mois à la suite d’un problème administrative.



Connue pour son militantisme et pour avoir lu le témoignage d’une amie victime de traite des êtres humains devant le pape Léon XIV à Arguineguín, elle a commis l’erreur de voyager dans son pays natal munie uniquement d’un récépissé confirmant le renouvellement de son titre de séjour, sans posséder la carte physique.



D’après la presse espagnole, si ses documents et les passeports espagnols de ses enfants mineurs ont suffi pour entrer à Dakar, l’accès à l’embarquement lui a été refusé le 28 juillet lors de sa tentative de retour vers Gran Canaria. « J’ai expliqué que le bureau d’immigration qui m’avait délivré le reçu était celui qui avait certifié mon statut d’immigrant légal en Espagne, mais cela n’a servi à rien », déplore-t-elle, expliquant avoir « dû rester au Sénégal et demander un visa de retour au consulat d’Espagne à Dakar ».





Face à l’attente prolongée et pour éviter qu’ils ne ratent la rentrée scolaire, la mère de famille a pris la décision d’envoyer ses deux enfants aux Canaries auprès de leur père. Selon les médias les enfants sont désormais gardés par leur père qui travaille de nuit, tandis qu’ils s’inquiètent de l’absence de leur mère en croyant qu'on leur cache quelque chose.