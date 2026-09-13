​ JOJ 2026 : Le maire de Dakar appelle à la mobilisation générale lors de la célébration de la Flamme olympique

​À deux ans de la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la capitale sénégalaise a vibré au rythme de la célébration de la Flamme olympique, ce samedi après-midi, à la Place du Souvenir. Lors de cet événement symbolique, le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, a lancé un appel vibrant à la mobilisation pour garantir le succès de ce rendez-vous historique pour le Sénégal et l'ensemble du continent africain.



​Pour la première fois de son histoire, le continent africain s'apprête à accueillir un événement olympique. Réunissant autorités, acteurs du sport et citoyens, la cérémonie d'hier a constitué un temps fort d'engagement et de ferveur populaire avant le coup d'envoi officiel prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026.



​L'Afrique face à un défi historique

​S'exprimant lors de la cérémonie, Abass Fall a souligné la portée géopolitique et sportive de ces Jeux pour le continent. « Ces Jeux se tiennent pour la première fois en Afrique et principalement au Sénégal. Il faut que l'Afrique relève les défis de l'organisation, de la mobilisation et de l'animation pour qu'on puisse continuer encore à faire confiance à l'Afrique », a déclaré l'édile de la capitale.



​Assurant l'engagement sans réserve des autorités municipales, le maire a réaffirmé que la Ville de Dakar sera au premier rang pour soutenir l'organisation : « C'est là où nous, Ville de Dakar, nous allons l'accompagner pour tout ce qu'il fera pour que ces Jeux-là soient une réussite. »



​Hommage au COJOJ et à Mamadou Diagna Ndiaye

​Marqué par la solennité et la ferveur de la journée, le maire a partagé son émotion face à la réussite de cette étape préparatoire. « J'apprécie cette cérémonie avec beaucoup d'émotion. Cette émotion qui a commencé déjà ce matin quand nous avons hissé le drapeau de la ville de Dakar (...) et s'est poursuivie aujourd'hui à travers cette belle organisation », s'est-il réjoui, tout en saluant la spontanéité et la présence massive du public.



​Abass Fall a également tenu à rendre un hommage appuyé à Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) et membre du CIO, pour son rôle déterminant dans le rayonnement international du sport sénégalais. « Si aujourd'hui le nom du Sénégal trône au sommet de l'olympisime mondial, c'est grâce au doyen Diagna Ndiaye. Je ne peux pas ne pas vraiment lui rendre hommage pour tout ce qu'il est en train de faire », a-t-il conclu.



