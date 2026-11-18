Les athlètes nigérians médaillés d'or lors des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 s'apprêtent à recevoir une importante reconnaissance financière. Selon les informations rapportées par la presse nigériane, la Commission nationale des sports (NSC), par la voix de son président Shehu Dikko, a confirmé le versement prochain d'une prime présidentielle de 20 000 dollars (environ 12 millions de francs CFA) pour chacun des trois médaillés d'or du pays.



Cet engagement présidentiel vient s'ajouter aux primes initiales prévues par la commission ainsi qu'aux gratifications du Comité olympique nigérian (NOC). Toujours d'après les médias locaux, la banque Premium Trust Bank s'est également jointe à cet élan de générosité en octroyant une enveloppe supplémentaire de 3 millions de nairas par athlète, tout en promettant de s'aligner sur les récompenses accordées aux autres délégations phares du pays. Les entraîneurs ne sont pas en reste, puisque le NSC a garanti leur participation à ce programme de financement en cours de traitement.



Ces distinctions viennent couronner des performances historiques réalisées sur le sol sénégalais, marquant la meilleure participation de l'histoire du Nigeria aux JOJ. Les sprinteurs Gift Bright et Rosemary Nwankwo ont brillé en s'imposant respectivement sur le 100 mètres masculin et féminin une première coïncidence historique pour le pays , tandis que Praise Ugoh a triomphé sur le 400 mètres féminin, scellant le rayonnement de la jeunesse sportive nigériane à Dakar.