Face aux députés lors de l'examen du projet de Loi de finances 2027, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a livré un vibrant plaidoyer sur la situation économique du pays, insistant sur le fait que « ce pays frôle la catastrophe » et qu'il faut aborder ces dossiers avec lucidité.



Revenant sur la genèse de la controverse relative aux finances publiques, il a précisé que l'idée de la « dette cachée » a émergé le « 22 mars 2024 », lorsqu'il a rencontré les nouvelles autorités au lendemain de leur accession au pouvoir pour recommander un audit d'urgence.



Le ministre s'est vigoureusement défendu d'avoir une quelconque responsabilité directe dans cette anomalie financière, se positionnant fermement en déclarant en substance qu'il « n'est pas le coupable » de cette situation. Il a rappelé son rôle purement technique de directeur de la programmation budgétaire : « Mon rôle était de préparer les projets de loi de finances dont la lettre de cadrage est élaborée par le Premier ministre, l'arbitrage par le Premier ministre, le projet en Conseil des ministres pour adoption, et le déposer à l'Assemblée nationale ».



Il a ainsi martelé qu'en tant qu'acteur de cet exercice strictement réglementaire ne bénéficiant pas d'une autonomie décisionnelle sur la dette, il ne saurait porter la responsabilité de cette dette cachée.



Cheikh Diba a insisté sur la nécessité de bâtir l'avenir sur des bases assainies et transparentes pour redresser le pays, affirmant : « Nous avons voulu avoir la responsabilité de partir sur des bases claires, d'avoir une situation de référence solide avant de construire ce qui devait être la véritable politique de développement de ce pays-là ».