​ Kédougou : l’État veut apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, était à Kédougou dans le cadre d’une visite de travail consacrée notamment à l’écoute des partenaires sociaux. Il a rencontré le patronat local ainsi que les organisations syndicales afin de recueillir leurs préoccupations et d’examiner les voies de règlement des différentes revendications soumises aux autorités.



Cette rencontre, organisée sous l’égide du gouverneur de Kédougou, visait à instaurer un dialogue direct entre les autorités et les acteurs du monde du travail. Les préoccupations exprimées par les travailleurs et les employeurs feront l’objet d’un examen afin d’identifier les réponses appropriées, selon le ministre.



« Nous sommes venus à Kédougou dans le cadre d'une visite de travail de nos services extérieurs », a expliqué Mamadou Lamine Dianté au micro d’iRadio. Cette mission concerne notamment le bureau relais de la Fonction publique ainsi que l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale.



Compte tenu des spécificités de la région, le ministre a indiqué qu’il était important d’élargir cette visite à une rencontre avec les partenaires sociaux. « Nous avons estimé, compte tenu de la particularité de Kédougou, qu'il était important de rencontrer les partenaires sociaux, aussi bien les travailleurs que les employeurs, dans le cadre d'une séance d'écoute », a-t-il souligné.



À l’issue de cette phase d’écoute, les services déconcentrés du ministère devront poursuivre les échanges avec les partenaires sociaux pour examiner les différentes préoccupations soulevées. L’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale ainsi que le représentant du ministère sont notamment appelés à travailler sur les dossiers relevant de leurs compétences.



Toutefois, certaines revendications dépassent les prérogatives des services déconcentrés. Dans ce cas, la coordination du gouverneur sera sollicitée afin de faciliter la recherche de solutions au niveau régional. « Il y a des questions dont les réponses ne sont pas entre les mains de l'inspecteur régional du travail », a précisé le ministre.



Mamadou Lamine Dianté a enfin assuré que les dossiers nécessitant une prise en charge à un niveau supérieur seront transmis aux autorités compétentes. L’objectif affiché est de parvenir à des réponses concrètes à l’ensemble des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux de Kédougou.