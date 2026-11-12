​ La Poste : Guy Marius Sagna révèle un présumé cumul irrégulier d’avantages au profit du directeur général

Le directeur général de La Poste aurait reconnu avoir cumulé pendant plus d’un an une indemnité de logement et un logement de fonction. L’information a été révélée par le député Guy Marius Sagna, à la suite d’une réponse du gouvernement à sa question écrite sur la situation de l’entreprise publique.



Dans une déclaration, le parlementaire a précisé que le Directeur général aurait confirmé avoir bénéficié simultanément de ces deux avantages, pourtant incompatibles. Selon ses explications, le cumul avait duré plus de douze mois, période durant laquelle il n’aurait pas encore rejoint son logement de fonction. Après avoir constaté la situation, il aurait fait retirer les indemnités de logement. Toutefois, « le Directeur général n’a pas donné la date de ce retrait », a souligné Guy Marius Sagna.



Le député est également revenu sur la question de l’indemnité de transport et de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise. Sur ce point, le directeur général avait rejeté l’existence d’un cumul. Mais sa réponse avait suscité des interrogations chez l’élu, notamment à travers cette formulation : « La mise à la disposition de ce véhicule ne constitue pas l’attribution au DG d’un véhicule de fonction ». « Y a-t-il une différence entre mise à disposition d’un véhicule et attribution d’un véhicule de fonction ? », s’est interrogé Guy Marius Sagna.



Concernant le plan de départs négociés, le directeur général avait indiqué que l’objectif initial portait sur 268 agents, pour une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Finalement, 290 agents aurait quitté l’entreprise, soit 22 de plus que le nombre initialement prévu.



Pour rappel, Guy Marius Sagna avait adressé, en juillet 2026, une question écrite au gouvernement sur plusieurs aspects de la gestion de La Poste. Il avait notamment soulevé le cumul présumé des avantages liés au logement et au transport, la réfection du logement de fonction, le plan de départs négociés ainsi que la transformation de l’entreprise.