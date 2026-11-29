Les acteurs économiques du Lac Rose ont organisé, hier, samedi une journée de protestation contre le projet immobilier Casa Arascom, qu’ils considéraient comme une menace pour l’économie locale, le tourisme et des milliers d’emplois.



À travers cette mobilisation, ils avaient dénoncé les conséquences environnementales du projet et accusé les autorités de ne pas répondre à leurs préoccupations. Selon la RFM, les protestataires avaient notamment alerté sur la coupe d’arbres au niveau du site.



Le porte-parole du collectif, Amadou Ado Anne, avait estimé que « la destruction des arbres, c’est la fin du Lac Rose, c’est la fin du tourisme au niveau du Lac Rose ». Il avait également rappelé que plus de 2 000 personnes travaillaient dans les secteurs du sel, de l’autorité et du tourisme.



Les acteurs économiques avaient affirmé avoir adressé des correspondances au président de la République, au Premier ministre et au président de l’Assemblée nationale, sans obtenir de réponse à leurs préoccupations. Cette nouvelle mobilisation avait ainsi réaffirmé leur opposition à la construction d’une nouvelle ville à proximité du Lac Rose.