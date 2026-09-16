​ Louga : 25 millions de FCFA pour l'autonomisation des groupes vulnérables

L'ONG Qatar Charity et le ministère de la Famille ont remis mardi à Louga un lot d'équipements d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Destinée aux femmes, veuves, personnes en situation de handicap et jeunes en formation, cette initiative vise à renforcer l'autonomisation économique et à lutter contre la mendicité dans les départements de Louga, Linguère et Kébémer.



Le matériel distribué comprend des tricycles, des décortiqueuses, des machines de transformation céréalière, des ateliers de couture, des équipements de cuisine et des outils de plomberie. Saluant un « soutien important », la cheffe du service departmental de l'Action sociale, Coumba Diallo, a précisé que ces outils permettront à quatre projets locaux de dynamiser durablement leurs activités génératrices de revenus.