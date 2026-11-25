Le magazine économique Le Marché a organisé la troisième édition du Dakar Business Connect autour des enjeux du marché financier de l'UEMOA, marquée par l'annonce de performances record pour la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et UMOA-Titres. L'événement a réuni les acteurs de l'écosystème pour analyser les leviers d'inclusion et de croissance du marché.



Intervenant lors de la rencontre, le directeur général de la CGF Bourse, Kalilou Diallo, a dévoilé la progression des volumes financiers mobilisés dans la zone. Il a précisé que la capitalisation boursière de la BRVM est passée de 836 milliards en 1998 à plus de 20 000 milliards le 20 août 2026, soit une multiplication par 24, avec une hausse de plus de 50 % sur la seule année 2026 après un démarrage à 13 330 milliards. Concernant UMOA-Titres, il a indiqué une mobilisation de 11 858 milliards de francs CFA en 2025, en augmentation de 45,9 % par rapport à 2024. « Les ambitions de l'État du Sénégal nous ont amené, en tout cas en tant que SGI, à lever des montants beaucoup plus élevés qu'on ne pensait pas. Donc les États ont shifté de 100 à 400 et quelques milliards. Et du coup, ça a décomplexé les corporés, qui ont shifté eux aussi d'une vingtaine à une soixantaine de milliards », a déclaré Kalilou Diallo.



Pour démocratiser l'accès à ces marchés, le dirigeant a souligné que l'investissement pour les particuliers démarre généralement à 10 000 francs, tout en rappelant que près de 4 000 milliards de dollars peinent à trouver des projets à financer en Afrique en raison d'une asymétrie d'information. « Le problème n'est pas qu'on ne finance pas et qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent », a affirmé Kalilou Diallo. Il a également cité la défiscalisation sur cinq ou six ans et les outils numériques comme des leviers essentiels, notant que les services mobiles ont permis de bancariser « plus de 100 % des Sénégalais » en une décennie.



En ouverture, le directeur général du magazine Le Marché, Dr Abdou Diaw, a rappelé que son média, lancé en 2024, tenait sa troisième édition après des rencontres sur la titrisation en janvier et les fonds d'investissement en juin. Il a insisté sur la nécessité de lever le déficit d'information autour de quatre angles de réflexion. « Nous avons besoin d'un marché financier plus accessible, plus dynamique et plus innovant, mais également plus inclusif », a déclaré Dr Abdou Diaw.