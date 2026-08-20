​« Mawlid »: une application pour retrouver les enfants égarés et signaler les incidents durant le Gamou

Une application mobile dénommée « Mawlid », destinée à faciliter la gestion des incidents et l’orientation des fidèles durant le Gamou, a été présentée le 19 aout 2026 à Tivaouane lors de la réunion nationale d’évaluation des préparatifs de l’événement.



Développée par la cellule de communication de la Zawiya tidjane, pilotée par Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, l’application permet notamment de signaler un enfant égaré, un malaise, une panne sur la route, un embouteillage, une coupure d’eau ou d’électricité, ou encore un problème de connectivité.



Disponible sur l’Apple Store et le Play Store, « Mawlid » repose principalement sur deux fonctionnalités : la géolocalisation des points importants et le signalement des incidents.



« Mawlid » permet aux fidèles de localiser les postes de santé, toilettes publiques, points d’eau, postes de sécurité, bacs à ordures et autres services utiles. L’application met également à leur disposition des numéros utiles et peut proposer un itinéraire pour rejoindre le lieu recherché à partir de leur position.



« Quel que soit le problème, vous pouvez le signaler directement sur l’application qui est reliée à une plateforme de suivi », a expliqué Serigne Bachir Lo. Selon lui, chaque signalement est automatiquement géolocalisé avant d’être transmis au service compétent pour une prise en charge rapide.



Un outil accessible à tous



L’application a également été conçue pour faciliter les signalements par les personnes ne maîtrisant pas le français écrit. Elles peuvent envoyer un message vocal, une photo ou un texte, tandis que leurs coordonnées GPS sont automatiquement récupérées.



Serigne Bachir Lo a invité les services mobilisés pour le Gamou à s’approprier l’outil et à assurer directement le suivi des signalements relevant de leurs domaines de compétence, notamment la santé, la sécurité, la voirie et le cadre de vie.



Il a également proposé d’intégrer dans l’application les itinéraires de circulation retenus pour le Gamou, afin de permettre aux fidèles de connaître les accès et les éventuelles déviations avant leur arrivée à Tivaouane.



Selon l'APS, le président du COSKAS, Mame Ousmane Samb, a pour sa part communiqué les contacts de mécaniciens mobilisés pour assurer gratuitement le dépannage des véhicules durant le Gamou. Les demandes pourront ainsi être transmises rapidement aux intervenants.



Au-delà de la gestion des incidents, « Mawlid » propose une bibliothèque numérique ainsi que le suivi en direct du programme et des informations relatives à la communauté.



Ses concepteurs présentent l’application comme un « outil collaboratif » qui place les fidèles au cœur du dispositif d’alerte et facilite la coordination entre les différents services mobilisés pour le Gamou.