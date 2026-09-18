​ Migration circulaire : 200 travailleurs sénégalais sur le chemin du retour après une saison réussie en Espagne

Environ 200 travailleurs agricoles sénégalais se sont rassemblés, hier jeudi à Ségovie, une province d’Espagne, pour finaliser leurs formalités administratives et récupérer leurs cartes de séjour auprès de la sous-délégation du gouvernement.



Partis légalement dans le cadre du programme de migration circulaire pour prêter main-forte à l'entreprise Viveros Campiñas à Chañe, notamment pour la cueillette des fraises, ils s'apprêtent à regagner leur pays. « Nous sommes des travailleurs agricoles sénégalais et nous avons rendez-vous à 15 h pour récupérer nos cartes de séjour », a témoigné Samba Thioub, le porte-parole du groupe, au micro de El Día de Segovia.



Malgré ce retour imminent au bercail, ces pères de famille et travailleurs tournent déjà leur regard vers l'avenir, rassurés par les retombées économiques de cette campagne qui leur permettent de subvenir aux besoins de leurs proches restés au pays.



Ils prévoient de repartir en Espagne dès le mois d'avril prochain pour une nouvelle saison, insistant sur le fait qu'ils agissent « toujours de manière légale ». Selon le média espagnol, nombre d'entre eux ont d'ailleurs profité de leur attente administrative pour faire de bonnes affaires et acheter des cadeaux destinés à leurs familles.