​ Ministère de l'Économie : plus de 62 % des assujettis ont rempli leur obligation contre près de 38 % de retardataires

L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a rendu public le bilan du respect de l’obligation de déclaration de patrimoine pour le compte du Ministère de l'Economie des Finances et du Plan.



Sur un total de 652 assujettis répertoriés au sein de ce département ministériel, seules 405 personnes se sont conformées à la loi en effectuant leur démarche, tandis que 247 agents ont été épinglés comme défaillants.



Cette situation révèle un taux de conformité notable bien qu'une proportion importante reste en infraction, puisque plus de 62 % des assujettis ont rempli leur obligation contre près de 38 % de retardataires.



Ce contraste saisissant entre les acteurs de la transparence et les fonctionnaires défaillants souligne les défis persistants dans l'application rigoureuse des mesures de probité administrative au sein des structures financières clés de l'État.

