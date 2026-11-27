L’ancien maire de Dakar et chef de file du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk, Barthélemy Dias a fait face à la presse, ce vendredi.



À travers une plateforme dédiée, des cartes de membres numériques et des outils d'intelligence artificielle, le leader politique entend bâtir une organisation « moderne, accessible, structurée et tournée vers l'avenir » tout en refusant que le numérique ne devienne « un privilège ».



Au-delà de l'innovation, Barthélemy Dias a tenu à ancrer son action dans le quotidien des citoyens et la défense des institutions républicaines. Évoquant les jeunes tentant l'émigration irrégulière, la quête d'emploi, les difficultés des entrepreneurs et la vie chère, il a soutenu qu'un pays se mesure aussi à la dignité garantie à sa population, appelant à faire de l'éducation, de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'innovation « les moteurs d'une nouvelle espérance nationale ».



Sur le plan institutionnel, il a martelé que « la Constitution n'est pas négociable au gré des circonstances » et que « la justice ne doit pas subir les pressions du pouvoir ou des intérêts politiques », plaidant pour une démocratie fondée sur des élections libres, la transparence et la redevabilité.



Dans son intervention, le responsable politique a appelé à dépasser les clivages partisans pour construire une offre politique structurée. Affirmant que « notre pays a besoin d'une véritable alternative et non d'une voie », il a précisé vouloir proposer « une alternative de vision, de méthode et de résultats ».



Tout en se disant favorable au rassemblement évoqué par certains colistiers de l'opposition ainsi qu'au dialogue et à la convergence des forces politiques et citoyennes, il a averti que « le rassemblement ne peut être qu'un simple slogan » et qu'il doit reposer sur un projet de société, des valeurs partagées et une ambition nationale.



Barthélemy Dias a placé l'intérêt général au-dessus des calculs individuels, rappelant que « le Sénégal est plus grand que nos divisions, il est plus grand que nos ambitions personnelles, il est plus grand que nos appartenances politiques ».



Qualifiant la confiance des citoyens et de la diaspora de « responsabilité » plutôt que de privilège, il a exhorté ses partisans à faire preuve de courage pour « penser le Sénégal autrement, dépasser les habitudes ».