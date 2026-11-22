La candidature de la Costaricienne Rebeca Grynspan au poste de secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a essuyé deux votes défavorables de membres permanents du Conseil de sécurité, lors d’un scrutin informel organisé vendredi. Selon trois sources diplomatiques citées par Reuters, relayées par zonebourse.com, l’ancienne vice-présidente du Costa Rica a obtenu 10 voix favorables et quatre contre, dont deux provenant de pays disposant du droit de veto.



Ce résultat a fragilisé sa candidature, alors qu’elle figurait en tête de la course à la succession d’Antonio Guterres, dont le deuxième mandat prendra fin en décembre. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Russie, la France, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis, disposent d’un droit de veto.



Le scrutin étant secret, l’identité des pays ayant voté contre Rebeca Grynspan n’a pas été révélée. Des diplomates ont estimé que ce résultat faisait planer le risque de voir l’ONU privée de direction.



Lors de sept des huit précédents tours de scrutin, la candidate costaricienne était arrivée en tête parmi les huit prétendants. Les autres candidats ont également enregistré des votes défavorables. L’ambassadrice de la Guyane auprès de l’ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, a recueilli deux voix contre, tandis que l’Argentin Rafael Grossi en a obtenu trois.



Quel que soit le candidat retenu, le prochain secrétaire général devra faire face à plusieurs défis majeurs. Il devra notamment gérer les conflits armés, la baisse des contributions financières américaines à l’ONU et le recul de l’influence politique de l’organisation, qui compte 193 États membres. Washington s’était notamment retiré de dizaines de ses agences.