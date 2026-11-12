​ Or : Cora Gold scinde son permis de Madina Foulbé pour prioriser sa mine au Mali

Cora Gold Limited a annoncé, ce 12 novembre, la signature d'accords conditionnels visant à scinder ses actifs aurifères au Sénégal, centrés sur le permis d'exploration de Madina Foulbé (détenu à 100 % avant dilution étatique).



Ces actifs seront transférés vers une nouvelle société privée distincte, « Madina Minerals Limited », dont les actionnaires de Cora recevront les titres à raison d'une action Madina pour dix actions Cora détenues, leur permettant ainsi de conserver l'intégralité du potentiel de croissance de ce projet sans dilution.



Sur le plan financier et réglementaire, l'opération reste soumise à l'approbation du ministère des Mines ainsi qu'à la mise en place d'une facilité de dépôt (DI). L'acquisition des actifs par Madina s'accompagne d'une contrepartie de 1,4 million de dollars sous forme de prêt sans intérêt payable à Cora d'ici fin 2027, complétée par un financement initial de fonds de roulement de 750 000 dollars via des obligations convertibles.



Par ailleurs, Cora rachètera au préalable une redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie (NSR) auprès de BB First pour 105 000 dollars, participation qu'elle conservera après la scission.



Cette restructuration permet à la direction de Cora Gold de concentrer l'ensemble de ses ressources opérationnelles et financières sur la construction imminente de sa première mine d'or à Sanankoro, au Mali.



Ce projet phare bénéficie d'un financement ferme de 120 millions de dollars et affiche une valeur actuelle nette après impôt de 365 millions de dollars, tandis que Madina Minerals poursuivra de manière indépendante le développement du gisement sénégalais selon un calendrier qui sera précisé ultérieurement.