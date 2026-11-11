​ Riz : l'Afrique de l'Ouest sous pression face aux fluctuations des marchés mondiaux

Alors que les récents rapports du Département de l'Agriculture des États-Unis (FAS/USDA) dressent un panorama tendu du marché mondial des céréales, la consommation globale de riz enregistre de légers ajustements à la baisse en Asie et en Afrique.



Pour les nations d'Afrique de l'Ouest, cette conjoncture exige des arbitrages financiers et logistiques complexes entre encouragement de la production locale et dépendance structurelle aux marchés d'importation internationaux.



Face aux fluctuations des cours mondiaux et aux restrictions à l'exportation appliquées par certains grands pays producteurs, la sécurité alimentaire régionale demeure plus que jamais un sujet d'attention prioritaire.



Au Nigeria, premier marché et poids lourd économique de la sous-région, la production nationale de riz usiné est estimée à 5,67 millions de tonnes » pour la campagne 2026/27. Dans le même temps, la consommation intérieure poursuit sa trajectoire ascendante pour atteindre « 8,8 millions de tonnes ».



Afin de combler ce déficit structurel de plus de 3,1 millions de tonnes, le pays maintient des importations très élevées à hauteur de « 2,9 millions de tonnes », reflétant la difficulté d'aligner rapidement les capacités de récolte locales sur le rythme de croissance démographique.



À l'échelle des autres États ouest-africains, les stratégies d'approvisionnement varient selon les opportunités commerciales.



Le Ghana a ainsi vu ses prévisions d'importations pour 2026 révisées à la hausse pour atteindre « 1,05 million de tonnes », une progression tirée par « de grands achats de riz vietnamien ».



À l'opposé, la Guinée anticipe une contraction de ses volumes importés à « 1 million de tonnes », une révision directement liée à « une demande en diminution pour le riz indien » dans un contexte de prix soutenus. D'autres acteurs clés de la région affichent des besoins d'approvisionnement tout aussi massifs, notamment la Côte d'Ivoire avec « 1,7 million de tonnes » et le Burkina Faso avec « 800 000 tonnes » prévues à l'importation.



Pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, le volume total des importations s'élève à « 19,13 millions de tonnes » pour la campagne 2026/27, tandis que les stocks finaux régionaux sont évalués à « 4,297 millions de tonnes », selon la dernière mise à jour d'octobre 2026 du FAS/USDA. Ces données volumétriques spectaculaires mettent en lumière la sensibilité des économies de la région aux chocs exogènes.



La volatilité des cours internationaux, combinée aux variations des prix pratiqués par les grands exportateurs asiatiques, rappelle l'urgence d'accélérer les programmes d'autosuffisance rizicole pour protéger le pouvoir d'achat des ménages.