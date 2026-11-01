​ Routes et assainissement : un programme spécial en préparation pour Touba et Mbacké

Le maire de Mbacké et directeur général de l’Ageroute, Galo Bâ, a annoncé la mise en place prochaine d’un programme spécial de construction de routes et d’assainissement destiné à Touba et au département de Mbacké. Selon lui, le financement nécessaire est déjà disponible.



« Nous sommes en train de réfléchir avec le ministre des Infrastructures et, dans les prochains jours, ce programme sera à maturité », a-t-il indiqué samedi 31 octobre 2026, précisant que le projet sera conduit en collaboration avec la région de Diourbel et le khalife général des mourides.



Galo Bâ a également évoqué plusieurs projets routiers suivis par l’Ageroute, notamment l’autoroute Dakar-Touba-Saint-Louis, le pont de Rosso, dont les travaux sont en phase de finition, et le second pont de Ziguinchor, dont le lancement est annoncé prochainement.



Abordant le financement des infrastructures, il a rappelé que les travaux reposent sur le budget de l’État, les partenariats public-privé et l’appui des partenaires techniques et financiers.



Selon l’APS, le responsable a fait cette annonce à l’issue de la finale de l’édition 2025, où il a salué la confiance et le soutien des populations de Mbacké dans l’exercice de ses fonctions de maire.