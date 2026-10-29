​ Souveraineté alimentaire en péril : seules 16 000 tonnes de riz enlevées en trois mois

Trois mois après la directive gouvernementale adressée aux importateurs, seules 16 000 tonnes de riz ont été enlevées sur les 42 000 tonnes stockées dans la vallée du Walo, provoquant de lourdes répercussions économiques et sociales pour les producteurs locaux.



La situation a entraîné l'annulation de la campagne d'hivernage, des pertes d'emplois et des difficultés majeures liées aux crédits bancaires non remboursés. Marie-Rassoul Niang, secrétaire générale de l'Association nationale des riziers du Sénégal, a exprimé son inquiétude au micro d'iRadio face à ce blocage.



« Aujourd'hui, normalement, les 42 000 tonnes devaient être enlevées sur un mois. Mais aujourd'hui, on est à plus de trois mois, et seules 16 000 tonnes ont été enlevées sur les 42 000 tonnes. Et ça a des impacts économiques, sociaux », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné l'arrêt des activités et les licenciements : « Sur le plan économique, on a dû se séparer de quelques personnels, puisque les entreprises ne tournent plus comme avant. Avec ce stock, on ne peut plus ».



Concernant les achats institutionnels et la volonté politique, elle a vivement interpellé les autorités : « Et moi, là, la question que je me pose, c'est est-ce que, réellement, ce gouvernement croit à la souveraineté alimentaire, en tout cas ? Est-ce qu'on croit vraiment à l'autosuffisance en riz ? Si tel est le cas, je pense que c'est le moment de nous asseoir et de vraiment essayer de régler ce problème de manière pérenne et de manière sérieuse ».



Enfin, la responsable a insisté sur la détresse des producteurs du Walo face au poids des dettes : « Sans compter les crédits bancaires qu'on n'arrive toujours pas à rembourser. Pour les 50 francs, on n'a pas encore abandonné quand même. Même si le premier ministre, lors du conseil interministériel, a demandé à ce qu'on nous donne les rembourses, les 50 francs, mais pourvu qu'on arrive à abandonner déjà. Donc c'est ça la situation aujourd'hui ».