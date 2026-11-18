Quatorze (14) candidats à l’émigration irrégulière, dont dix Sénégalais et quatre Gambiens, ont été interpellés le 17 novembre 2026 près de l’embouchure du village de Niafrang, dans le cadre d’une opération menée par la gendarmerie de Diouloulou. Ils étaient soupçonnés de préparer un départ vers l’Espagne.



Selon les informations rapportées par Libération, l’intervention avait été déclenchée à la suite d’un renseignement signalant un rassemblement de candidats à l’immigration irrégulière dans la localité.



Sur place, les gendarmes avaient découvert plus de 150 hommes et femmes regroupés dans une maison située près de l’embouchure. L’opération, conduite par la brigade de Diouloulou avec l’appui de L'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI), avait permis l’interpellation de 14 hommes, dont dix Sénégalais et quatre Gambiens.



Les personnes arrêtées avaient ensuite été conduites à l’unité de gendarmerie pour les besoins de l’enquête.