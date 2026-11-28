L’ancien ministre de la Communication et maire d’Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il sera au Sénégal le 22 décembre 2026.



S’adressant aux habitants de sa commune, aux populations du Fouta et aux Sénégalais préoccupés par ce qu’il décrit comme la « situation dramatique du pays imposée par le pastef », il a lancé un appel « pour une Union des forces contre le pastef », accompagnant son message d’une photographie prise devant une grande mosquée.



Cette annonce survient alors que l’intéressé fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis le 16 juin 2026 par la Commission d’instruction près la Haute cour de justice. Visé par une enquête portant sur des soupçons de malversations financières de plus de deux milliards de F CFA dans la gestion du Parc des technologies numériques (PTN), l’ancien ministre, actuellement hors du territoire, ne s’était pas présenté aux convocations des magistrats.



À la suite de sa mise en accusation, Me Moussa Bocar Thiam avait également saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats afin d’obtenir un avis défavorable qualifié de « veto » face aux poursuites engagées par l’Assemblée nationale.