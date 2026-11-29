L'autorité administrative a interdit par arrêté préfectoral la circulation nocturne des motos-taxis et des engins à deux ou trois roues dans la commune de Vélingara, dans la région de Kolda, pour des raisons de sécurité. Cette mesure, qui a limité le trafic de 7h à 22h les jours ouvrables et jusqu'à minuit les week-ends et jours fériés, a provoqué la révolte des conducteurs et l'inquiétude des habitants, selon la RFM.



Le document officiel, dont l'application a été confiée au commandant de la brigade de gendarmerie de Vélingara, a averti que tout contrevenant s'est exposé aux peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Cette décision a visé à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans un département frontalier sensible. Bordé par la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, Vélingara a constitué une zone tampon exposée aux trafics et à la criminalité transfrontalière, nécessitant une surveillance accrue des forces de défense et de sécurité.



Toutefois, cette interdiction a suscité une vive polémique au sein d'une population privée de taxis traditionnels et de bus urbains. Les conducteurs de motos-taxis ont dénoncé un manque à gagner sur des créneaux rentables en début de matinée et en soirée. De leur côté, des habitants de la commune se sont interrogés depuis la sortie de l'arrêté : « Comment vont faire les travailleurs de nuit, les voyageurs qui arrivent tard à la gare routière ou les familles confrontés à une urgence médicale après 22 heures ? ».

