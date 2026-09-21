​16e plan d’action : après 8 mois de bras de fer, And-Guesseum durcit la lutte

Après plus de huit mois de lutte, And-Guesseum a annoncé un 16e plan d’action pour exiger de l’État du Sénégal le respect de ses engagements et l’apurement du passif social hérité du précédent régime.
S’exprimant au micro d’iRadio, Mballo Dia Thiam a dénoncé la persistance du blocage. « Avec le 16e plan d’action de And-Guesseum, l’histoire est en train de bégayer », a-t-il déclaré.
Le syndicaliste a également évoqué une convergence des luttes avec le SAMES et le SATSAS. Il a estimé que cette situation pouvait ouvrir la voie à « une jonction plus structurée et plus élaborée des combats dans une perspective d’unité d’action ».Dans le cadre de ce 16e plan d’action, And-Guesseum prévoit une grève totale les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2026. Des assemblées générales de mobilisation seront également organisées. La rétention des informations sanitaires et le boycott de certaines activités se poursuivront.
Mballo Dia Thiam a enfin assuré que la mobilisation se poursuivrait jusqu’à la satisfaction des revendications. Le samedi 3 octobre sera consacré à l’évaluation du plan d’action.
S’exprimant au micro d’iRadio, Mballo Dia Thiam a dénoncé la persistance du blocage. « Avec le 16e plan d’action de And-Guesseum, l’histoire est en train de bégayer », a-t-il déclaré.
Le syndicaliste a également évoqué une convergence des luttes avec le SAMES et le SATSAS. Il a estimé que cette situation pouvait ouvrir la voie à « une jonction plus structurée et plus élaborée des combats dans une perspective d’unité d’action ».Dans le cadre de ce 16e plan d’action, And-Guesseum prévoit une grève totale les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2026. Des assemblées générales de mobilisation seront également organisées. La rétention des informations sanitaires et le boycott de certaines activités se poursuivront.
Mballo Dia Thiam a enfin assuré que la mobilisation se poursuivrait jusqu’à la satisfaction des revendications. Le samedi 3 octobre sera consacré à l’évaluation du plan d’action.
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